Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова

БАКУ/Trend/ - Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев не фиксируется. Мы делимся оценками ситуации на азербайджано-армянской границе, где в последнее время имели место вооруженные инциденты. Информируем о работе по разблокировании экономических, транспортных связей в регионе, осуществляемые по линии трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На данный момент приоритетным считаем неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Конечно, в первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплекса гуманитарных вопросов, разблокирование экономических, транспортных связей в регионе и рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказала она.