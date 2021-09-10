Экономики Азербайджана и Турции дополняют друг друга – министр (версия 2)

(первая версия в 10:27)

БАКУ /Trend/ - Экономики Азербайджана и Турции не конкурируют, а дополняют друг друга.

Об этом сказал министр торговли Турции Мехмет Муш, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что торговые связи между двумя странами находятся на высоком уровне.

«Мы намерены и далее развивать их. Турецкие компании хотят участвовать во всех сферах жизни Азербайджана, и наша задача - обеспечить сотрудничество в этом направлении. Это взаимодействие будет способствовать тому, что и азербайджанские, и турецкие компании добьются больших успехов», - сказал Муш.

Отметим, что сегодня в Баку пройдут 10-е заседание и бизнес-форум министров экономики и торговли стран Тюркского совета.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)