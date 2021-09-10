БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), на котором рассматривается вопрос об исключении из рядов партии бывшего председателя Бинагадинской районной организации Рамиза Геюшова, сообщает в пятницу Trend.

Также рассматриваются вопросы об избрании новых председателей городских и районных организаций ПЕА.

В соответствии с новым уставом партии на заседании планируется обсудить вопрос об отстранении от председательства в городских и районных организациях членов партии, занимающих две должности. Так, будут рассмотрены вопросы о том, чтобы на должности председателей городских и районных организаций ПЕА не выдвигались повторно кандидатуры бывшего председателя Гянджинской городской организации ПЕА, депутата Нагифа Хамзаева, бывшего председателя Агдашской районной организации ПЕА, депутата Джавида Османова, бывшего председателя Насиминской районной организации ПЕА, депутата Малахат Ибрагимгызы, бывшего председателя Гарадагской районной организации, депутата Айдына Гусейнова и ряда других лиц.