Назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку (версия 2)
(первая версия в 15:38)
БАКУ /Trend/ - На заседании правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 сентября назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку, сообщает в пятницу Trend.
Так, председателем Сабаильской районной организации ПЕА назначен Нагиев Мухтар Теймур оглу, Насиминской – Сулейманов Азер Абдул оглу, Ясамальской – Набиев Бахтияр Эйваз оглу, Наримановской – Велиев Самир Ахмед оглу, Хатаинской – Рагимзаде Вугар Гянджали оглу, Низаминской - Велибеков Рамиль Вагиф оглу, Бинагадинской - Исмайлов Вусар Гешем оглу, Сабунчинской – Велиев Мисирхан Иззет оглу, Сураханской – Сеидов Вугар Семендер оглу, Хазарской – Ахмедов Намиг Меджид оглу, Гарадагской - Алиев Гафар Мамед оглу и Пираллахинской - Абасов Эмиль Тофиг оглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)