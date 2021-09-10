В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Микаила Абдуллаева - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева".

Как сообщает Trend, в документе говорится:

"В декабре 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства, народного художника СССР и Азербайджанской Республики, академика Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии, профессора Микаила Гусейн оглу Абдуллаева.

Микаил Абдуллаев является одним из выдающихся представителей азербайджанской школы живописи, обладающей яркими традициями. Его колоритное творчество, охватывающее самые различные сферы изобразительного искусства, занимает достойное место в сокровищнице культурных ценностей нашего народа. В своих многочисленных тематических табло, картинах и натюрмортах мастер утонченной палитрой оттенков воспел красоту родной природы, стремление людей к созиданию, духовное богатство, на основе мотивов «Хамсе» великого Низами создал неподражаемые образцы монументальной живописи. Цикл портретов, созданных им с большой любовью к азербайджанской литературе, и яркие иллюстрации к классическим литературным произведениям служат истинным выражением нового почерка, сформированного художником на стыке прогрессивных традиций восточного и западного искусства. Работы, успешно представленные в авторитетных выставочных залах, музеях и галереях мира, популяризировали Микаила Абдуллаева как художника, обладающего врожденным талантом.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 100-летней годовщины со дня рождения выдающегося мастера кисти Микаила Абдуллаева, которому принадлежат важные заслуги в развитии и преумножении славы азербайджанского изобразительного искусства, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза художников Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного художника Микаила Абдуллаева.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".