Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В нем приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, Кабинета министров, Агентства по разминированию, министерств обороны, экономики, МЧС и Государственной пограничной службы.

Для координации работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов Рабочая группа провела обсуждения.

Как сообщил глава секретариата Межведомственного центра при Координационном штабе Нусрет Сулейманов, на освобожденных территориях продолжаются плановые работы, но по мере их расширения будут расти обязательства и требования к соответствующим структурам.

Одна из главных задач Рабочей группы - концентрация всех ресурсов на процессе очистки от мин территорий и обеспечение более эффективного осуществления деятельности по решению проблемы для комплексного выполнения поставленных задач.

На заседании была подчеркнута важность информирования общественности о работе в этой сфере госструктур посредством медиа, продолжения массовой пропаганды для пресечения возможных несчастных случаев, а также привлечения к этой сфере внимания международной общественности.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)