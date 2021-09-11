Иранские грузовики незаконно перебрасывают контрабанду в Карабах - ФАКТЫ

БАКУ/Trend/ - В августе текущего года в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев незаконно, без разрешения официального Баку, проезжает большое количество иранских фур. Согласно информации полученной Trend, с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей (4 грузовика и 31 бензовоз) 70 раз въезжали и выезжали через Лачинский коридор. Известны были и даты их въезда-выезда - 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля, а также 3, 4, 5, 6, 7 августа.

После этого, 11 августа сего года, в МИД Азербайджана был приглашен посол Исламской Республики Иран в нашей стране Сейед Аббас Мусави. Послу была вручена нота и выражена серьезная обеспокоенность неправомерными шагами, которые допускает иранская сторона по отношению к Азербайджану. Причина была действительно веской - незаконная перевозка иранскими фурами грузов в Карабах. До внимания посла было недвусмысленно доведено, что азербайджанская сторона серьезно обеспокоена подобными фактами, которые, несомненно, бросают тень на азербайджано-иранские отношения.

«В ноте выражено наше недовольство постоянным въездом различных транспортных средств, принадлежащих дружественной Исламской Республике Иран, в Карабахский регион Азербайджана без разрешения официального Баку. Наше недовольство, которое некоторое время назад было в устной форме передано иранской стороне, вновь было поднято перед послом во время встречи», - говорилось в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Официальный Баку тогда заявил, что рассчитывает на практические шаги со стороны новой иранской администрации, которые должны положить конец подобным неправомерным действиям.

Прошел ровно месяц. Приняла ли иранская сторона действенные меры для недопущения подобных инцидентов? Вняла ли протестам официального Баку? Провела ли необходимое разбирательство? Отнюдь!

В промежутке с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.

Иранцы и армяне прибегают к различным уловкам. Так, например, подъезжая к зоне временной ответственности российских миротворцев, на иранские фуры ставят армянские регистрационные номера, дабы скрыть точное количество иранских грузовиков, направляемых в Ханкенди. Им казалось, что с помощью этого трюка они смогут кого-то обхитрить. Но прокололись иранцы в том, что номера эти повторяются, кочуя с фуры на фуру, и у нас есть конкретные фотодоказательства.

Факты неопровержимы. И что сейчас на это сможет ответить иранская сторона? Опять будет заявлять о дружбе, а по факту вести себя отнюдь недружелюбно?

Стоит также отметить, что нелегальная переброска товаров из Ирана в Карабах осуществляется несмотря на то, что Баку неоднократно заявлял, что обладает современными системами видеонаблюдения. И если эти безобразия происходят в мирное время, у нас на глазах, то страшно даже представить, что вытворяли иранцы во время Второй Карабахской войны и за почти 30 лет оккупации наших земель! Ведь даже влиятельные мировые СМИ, в частности, The Economist, в свое время писали о том, что иранцы в годы оккупации Карабаха активно скупали все, что разрушали и разбирали армянские вандалы – камни, кирпичи, крыши с домов азербайджанцев и зданий, трубы, не брезговали даже домашней утварью изгнанных со своих жилищ азербайджанцев.

Если иранцы везут горюче-смазочные материалы в Карабах даже сегодня, когда Лачинский коридор у нас как на ладони, то означает ли это, что в период боевых действий армянские танки ездили на иранском топливе?

Не лишним будет вспомнить и недавний визит посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури в приграничье. Тогда посол, видите ли, выразил обеспокоенность продолжением пограничных споров между двумя странами. Мы также помним, как он из бинокля лицезрел азербайджанские позиции. Как видим, недружественное поведение нашего южного соседа не изменилось.

Также уместно напомнить, что в августе иранцы активно рекрутировали своих граждан на работу в Карабах, в зону временной ответственности российских миротворцев.

Не забыли мы и про вебинар, организованный государственным агентством ИРНА, в котором иранских экспертов сильно озаботил вынужденный шаг азербайджанской стороны, ограничившей движение на трассе Горус-Гафан. Правда, они забыли напомнить своей аудитории, что ограничение движения было связано с действиями по наведению порядка и прочесыванием местности после нападения на азербайджанского пограничника. В своих рассуждениях участники вебинара договорились до того, что «Иран как региональная держава должен поддерживать баланс сил». То есть, открытым текстом призвали поддержать Армению в противовес Азербайджану, поскольку текущий баланс сил очевиден.

Очевидно, что иранская риторика и провокации не оставляют сомнений в том, что ИРИ, как мы отмечали в одной из предыдущих статей, руководствуясь своими внутренними страхами и неуемными амбициями, бросает определенный вызов нашей стране. Выбор, который не несет, в первую очередь, для них самих же, ничего хорошего.

В данном контексте мы не можем обойти стороной и, мягко говоря, странное поведение российских миротворцев, действующих в рамках несуществующего мандата. Ведь подобные виражи армяне и иранцы совершают прямо у них на глазах. И какой тут вывод напрашивается? Они либо не контролируют ситуацию и вверенный им Лачинский коридор, во что трудно поверить, либо, что более вероятно, подобное происходит с их молчаливого согласия. Можем даже допустить, что не за красивые глазки, а за звонкую монету. Как иначе тогда объяснить тот факт, что миротворцы не проверяют тех, кто въезжает, но при этом создают препоны тем, кто хочет уехать из Карабаха? Достаточно вспомнить недавний случай с Изаурой Баласанян, которую миротворцы сдали сепаратистам из-за попытки поехать в Шушу.

Мы прекрасно понимаем, что подобные препятствия, как и изъятие «паспортов» у проживающих ныне в Карабахе армян или же запрет на продажу квартир, служат тому, чтобы остановить отток армянского населения из региона. Как зафиксировали средства визуального контроля, за период с 11 июля по 8 августа около 20 тысяч человек уехали из Ханкенди в сторону Армении, а въехали лишь 15 тысяч. Миротворцы это также видят и понимают - в случае опустения их временной зоны ответственности неизбежно встанет вопрос целесообразности присутствия МС в Карабахе.

Азербайджанская сторона сегодня все замечает, документально фиксирует и делает соответствующие выводы. Мы представили иранской стороне конкретные факты, которые невозможно опровергнуть. Прошли времена, когда иранские компании нелегально перестраивали верхнюю мечеть Говхар-ага в Шуше, «превращая» ее из азербайджанской в персидскую, а официальный Тегеран цинично опровергал это. Сегодня мы видим все. Как теперь будет отвечать Иран перед азербайджанским народом?