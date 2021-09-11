В Лачинском районе завершились азербайджано-турецкие учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Лачинском районе завершились тактические учения спецназа Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На учениях группы спецназа успешно выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению, нейтрализации и уничтожению диверсионных групп, скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий и иные задачи.

Профессионализм, продемонстрированный военнослужащими двух стран в ходе учений, получил высокую оценку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)