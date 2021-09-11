Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана – узбекский дипломат

Политика 11 сентября 2021 15:43 (UTC+04:00)
Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана – узбекский дипломат

АГДАМ /Trend/ - Уверен, что в скором времени мировое сообщество станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу журналистам советник посла Узбекистана в Баку Мохмедджан Бадралиев, находящийся в Агдаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета.

«Во-первых, хочу поблагодарить правительство Азербайджана за возможность посетить Агдам и увидеть все своими глазами. Увидеть, как некогда процветающий район Азербайджана превратился в руины. Это вызывает большое сожаление и печаль. Есть все возможности и воля восстановить Агдам. Уверен, что в скором времени мировое сообщество станет свидетелем процветания этих территорий. Желаю братскому Азербайджану мира и благополучия», - сказал Бадралиев.

Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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