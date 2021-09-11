Поставка грузов из Ирана в Карабах в интересах Армении - азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ноту, которую азербайджанская сторона вручила послу Исламской Республики Иран в Баку в связи с незаконным въездом в Карабах иранских фур в период с 11 июля по 8 августа, провокации не прекратились. С 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 иранских фур с различными грузами, в частности, с горюче-смазочными материалами. 55 из них позже выехали обратно. Чтобы скрыть эти передвижения, иранцы и армяне прибегают к различным уловкам. Так, например, на подъезде к зоне временной ответственности российских миротворцев на иранские фуры, направляющиеся в Ханкенди, ставят армянские номерные знаки, чтобы скрыть их точное количество. При этом данные номера повторяются, так как их переставляют с фуры на фуру.

Комментируя этот вопрос, азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу сказал Trend, что эти незаконные перевозки в интересах Армении, которая желает обострения азербайджано-иранских отношений.

По его словам, в Иране должны понять, что на азербайджанской территории нельзя допускать такие провокации.

"Что это за компании, которые допускают подобные нарушения вне ведома иранского правительства? Это невозможно. Значит, указаний нет, и эти грузоперевозки продолжаются ради торговли. Если Иран не считается с призывами Азербайджана и не признает ноты, то и Азербайджан будет вынужден изменить политику в отношении Ирана", - сказал Шахиноглу.

Политолог отметил, что Азербайджан - сторонник дружественных добрососедских отношений, о чем неоднократно заявлял.

«Иранская сторона не сможет привести ни одного факта неуважения Азербайджаном территориальной целостности или какой-либо провокации в отношении этой страны», - сказал Шахиноглу.

Он также акцентировал внимание на бездействии российских миротворцев в этом вопросе, подчеркнув, что подобное происходит с их молчаливого согласия.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)