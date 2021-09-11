Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и ни о каком статусе не может быть и речи - МИД

БАКУ /Trend/ - Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и ни о каком статусе не может быть и речи.

Об этом сказала Trend в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова посла США в Армении "Мы не считаем, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха решен. Этот вопрос стоит в повестке дня Минской группы".

"Конфликт остался в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и распоряжением Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и ни о каком статусе не может быть и речи", - сказала она.

Глава пресс-службы МИД отметила, что подобное заявление официального представителя США, в то время как подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в регионе возникли новые реалии, в том числе возможность нормализовать отношения на основе принципов международного права, служит обострению ситуации и создает необоснованные ожидания у противоположной стороны.

"В то время, когда обсуждается дальнейшая деятельность Минской группы ОБСЕ, подобное заявление представителя страны-сопредседателя служит подрыву ее будущей деятельности", - сказала она.