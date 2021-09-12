Иран должен прекратить незаконные перевозки грузов в Карабах – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Непрерывная транспортировка грузов из Ирана в Карабах в последние месяцы справедливо вызывает серьезное недовольство в азербайджанском обществе, поскольку это означает оказание поддержки живущим в тяжелом положении в Карабахе армянам в сопротивлении Азербайджану. Иранская сторона должна учитывать чувствительность Азербайджана в этом вопросе. Иран должен прекратить незаконные поставки грузов в Карабах.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джейхун Мамедов.

Депутат подчеркнул, что, как известно, в августе этого года поступила информация о въезде большого количества иранских грузовиков без разрешения официального Баку в регионы Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

«Только с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей 70 раз въезжали и выезжали через Лачинский коридор. В связи с этим 11 августа посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, и ему была вручена нота, в которой была выражена озабоченность азербайджанской стороны. К сожалению, несмотря на то, что с тех пор прошел месяц, иранская сторона до сих пор не отреагировала на протест Баку и продолжает незаконно переправлять товары в Карабах. Так, согласно полученной информации, с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди из Ирана прибыло 58 грузовиков, перевозивших товары различного назначения, в основном горюче-смазочные материалы. Из них 55 грузовиков затем выехали оттуда»,- сказал Мамедов.

Он отметил, что с 11 июля по 8 августа из Ханкенди выехало около 20 тысяч человек, а въехало только 15 тысяч: «Азербайджанская сторона внимательно следит за процессом и уделяет особое внимание всему происходящему. Принимая во внимание двусторонние отношения, иранская сторона должна положить конец незаконной транспортировке товаров в Карабах».

(Автор: Эльчин Мехтиев)