Усилия НПО особенно важны в плане предотвращения клеветнических кампаний армян против Азербайджана

ШУША /Trend/ - Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана организовало поездку представителей НПО, действующих в Азербайджане, в освобожденный от оккупации город Шуша. В сегодняшней поездке принимают участие более 100 представителей НПО.

Как сказал корреспонденту Trend сопровождающий делегацию ответственный сотрудник Администрации Президента Азербайджана, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Вюсал Гулиев, визит неправительственных организаций в Шушу очень важен.

«Неправительственные организации были очень активны в течение последних 30 лет. Сегодня представители НПО, обладающие большим потенциалом, своими глазами увидели последствия армянского варварства, которое представляет угрозу не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества. Участники поездки становятся свидетелями ужасной картины разрушенных деревень, опустошенных поселений и вырубленных лесов. Мир должен знать, что армянский фашизм создает очень серьезную угрозу для всего человечества. Особенно важны усилия НПО по предотвращению ложных и клеветнических кампаний армян против Азербайджана. Они должны донести информацию об увиденном здесь до местной общественности и мирового сообщества», – отметил Гулиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Редактор: Надир Насиров)