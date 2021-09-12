Делегация парламента Казахстана побывала в городах Шуша и Физули (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Находящаяся в Азербайджане с визитом делегация под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан 12 сентября побывала в городах Шуша и Физули, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Казахскую делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Казахстан Адиль Алиев и председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям азербайджанского парламента Самед Сеидов.

Прибыв в Шушу, гости ознакомились с крепостными стенами, мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и мечетью Юхары Говхар-ага. Они также посетили Музей ковров и побывали на Джыдыр дюзю и у родника Иса булагы. Посетителей проинформировали о том, что после освобождения Шуши эти памятники восстанавливались под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В тот же день члены делегации парламента Казахстана прибыли в город Физули и посетили Физулинский международный аэропорт, где были проинформированы о том, что недавно был осуществлен тестовый авиарейс, показавший готовность аэропорта к приёму как грузовых, так и пассажирских воздушных судов.

Гости также ознакомились с новой 110/35/10-киловольтной подстанцией в городе Физули, построенной по поручению Президента Азербайджана в самые короткие сроки, чтобы организовать электроснабжение на освобождённых от оккупации землях. Эта подстанция будет питать как городской аэропорт, так и всю инфраструктуру, которую предстоит построить в самом Физули и в окрестных сёлах.