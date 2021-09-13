Завершились учения ВМС Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ВМС Азербайджана состоялось мероприятие в связи с завершением совместных с Турцией учений групп подводного нападения и обороны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Выступивший на мероприятии командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров отметил, что поставленные на учениях задачи были успешно и профессионально выполнены военнослужащими двух братских стран.

Бекиров вручил отличившимся военнослужащим почетные грамоты и ценные подарки, пожелал им успехов на службе.

Отметим, что целью учений было совершенствование взаимодействия подразделений, обеспечение их слаженности при выполнении специальных задач, а также развитие навыков и умений управления подразделениями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)