Азербайджан продемонстрировал миру реальность, которая год назад казалась мечтой - газета Azernews

БАКУ /Trend/ - В статье, опубликованной в номере газеты Azernews от 14-16 сентября, рассказывается о важных шагах, предпринимаемых по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Азербайджан, освободив свои признанные на международном уровне территории от армянской оккупации, продемонстрировал всему миру реальность, которая год назад казалась мечтой, говорится в материале.

В начале сентября Азербайджан отметил еще один исторический день. Самолет «Карабах» авиакомпании AZAL приземлился в новом Международном аэропорту Физули. Это стало еще одним символом Великого возвращения в Карабах, отмечается в статье.

В материале также приводятся подробности строительства в Карабахе дорог в качестве одного из факторов, который обеспечит Великое возвращение.

Кроме того, одним из шагов, вносящих вклад в Великое возвращение, является организация поездок на родные земли их уроженцев после десятилетий разлуки, говорится в статье.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)