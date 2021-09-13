Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан (версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности. первая версия - 13:19

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан¸ сообщили в понедельник Trend в представительстве ЕС в Баку.

По данным представительства, визит намечен на середину нынешней недели, но его точные сроки не разглашаются.

Отметим, что в настоящее время Клаар находится в Армении с официальным двухдневным визитом.