Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан (версия 2)
изменен заголовок, добавлены подробности. первая версия - 13:19
БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Азербайджан¸ сообщили в понедельник Trend в представительстве ЕС в Баку.
По данным представительства, визит намечен на середину нынешней недели, но его точные сроки не разглашаются.
Отметим, что в настоящее время Клаар находится в Армении с официальным двухдневным визитом.
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