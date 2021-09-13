Милли Меджлис утвердит меморандум в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании в связи с учениями спецназовцев азербайджанской и турецкой армий, сообщает в понедельник Trend.

Документ будет обсуждаться 16 сентября на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

На заседании также будет обсужден отчет о работе парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2021 года, а также план работы комитета в ходе осенней сессии 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)