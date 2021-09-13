Милли Меджлис утвердит меморандум в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании в связи с учениями спецназовцев азербайджанской и турецкой армий, сообщает в понедельник Trend.
Документ будет обсуждаться 16 сентября на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
На заседании также будет обсужден отчет о работе парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2021 года, а также план работы комитета в ходе осенней сессии 2021 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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