В Агдаме состоялось первое мероприятие в рамках проекта "Дорога Победы" (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 12:13)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» и поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей в освобожденном селе Алмамедли Агдамского района прошло первое мероприятие в рамках проекта «Дорога Победы», посвященное первой годовщине начала Отечественной войны, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие также приурочено к 30-летию со дня создания 1-го батальона самообороны, которым командовал Национальный герой Азербайджана Ширин Мирзоев.

Его участниками стали члены семей героев-шехидов батальона, ветераны, военнослужащие. Они почтили светлую память шехидов перед разрушенными стенами первого пункта сбора батальона.

Выступившие отметили, что азербайджанский народ всегда готов к борьбе во имя защиты Родины. Борьба, длившаяся 30 лет, завершилась победой в Отечественной войне. Благодаря мужеству и отваге героических сынов Азербайджана его земли были освобождены от оккупации.

Отметим, что реализация проекта продлится два месяца. Он завершится в день первой годовщины Победы в Отечественной войне.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)