Рафиг Джалилов назначен главой ИВ Джалилабадского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Рафига Аскер оглу Джалилова главой Исполнительной власти Джалилабадского района.
Другим распоряжением главы государства Рафиг Джалилов был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.
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