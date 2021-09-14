Президент Ильхам Алиев - новым главам Шамкирского и Джалилабадского районов: Работайте так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов шло ускоренными темпами

БАКУ /Trend/ - Работайте так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов шло ускоренными темпами.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти Шамкирского района.