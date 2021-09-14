Президент Ильхам Алиев: Каждый должен знать, что ответственности никто не избежит

БАКУ /Trend/ - Каждый должен знать, что ответственности никто не избежит.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал, принимая сегодня в видеоформате Рашада Тагиева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Шамкирского района и Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района.