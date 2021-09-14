Президент Ильхам Алиев: Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как мы хотим

БАКУ /Trend/ - Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как мы хотим.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти Шамкирского района.