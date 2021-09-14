В ходе учений «Три брата – 2021» были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На международных учениях «Три брата – 2021», проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке, передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений на этапе воздушно-десантной подготовки были отработаны приемы передислокации подразделений на вертолетах, обеспечение охраны и способы эвакуации. Работа спецназа в ходе учений была высоко оценена.

Отметим, что международные учения «Три брата – 2021» с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, продлятся до 20 сентября.