Омбудсмены Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов и Монумент турецким воинам в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, ее турецкий коллега Шараф Малкоч и члены делегаций посетили Аллею шехидов и Монумент турецким воинам, установленный в память о турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году, сообщает в среду Trend.

Омбудсмены возложили цветы к монументу «Вечный огонь»и венок к Монументу турецким воинам.

Затем участники церемонии полюбовались панорамой азербайджанской столицы в Нагорном парке.

Отметим, что по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой в Азербайджан прибыли: делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шарафом Малкочем, генсек ОИС Юсиф Бин Ахмед Аль-Осаймин и советник омбудсмена Пакистана Мухаммад Джавед Гани с целью осуществления миссии по изучению фактов на освобожденных азербайджанских территориях.

В рамках визита запланировано проведение ряда встреч.

Отметим, что 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой вошел Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)