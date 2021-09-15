Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание
БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в режиме онлайн Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.
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