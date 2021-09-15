Знаменательно, что в 103-ю годовщину освобождения Баку Карабах уже свободен - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы отмечаем 103-ю годовщину со дня освобождения Баку от оккупации, и знаменательно, что Карабах уже освобожден.

Об этом написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter, сообщает в среду Trend.

"Чту память наших дорогих шехидов, пусть их души возрадуются", - говорится в публикации.

Отметим, что 15 сентября 2021 года исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)