В Шуше проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от оккупации (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Шуше проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мефтун Аббасов, сообщает в среду Trend.
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