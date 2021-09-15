В Шуше проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от оккупации (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Шуше проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мефтун Аббасов, сообщает в среду Trend.