Назначен новый руководитель представительства Азербайджана при ЕС - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии и в то же время главой представительства Азербайджана при Европейском союзе.