Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мексики
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное письмо.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.
Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, и наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.
В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния».
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