Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сердечно поздравляю азербайджанский народ с годовщиной освобождения от оккупации Баку – столицы дружественного и братского Азербайджана.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter, сообщает в среду Trend.

«Чту память командующего Кавказской исламской армией Нуру паши и героических солдат. Передаю приветствия всему азербайджанскому народу», - говорится в публикации.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)