Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу ситуацию в регионе (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду встретился со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая делимитацию государственной границы, открытие коммуникаций, реализацию инфраструктурных проектов и другие вопросы.
Проинформировав противоположную сторону по поводу реализации трехсторонних заявлений, министр Джейхун Байрамов в данном контексте подчеркнул недопустимость действий Армении, служащих обострению ситуации, и отметил безосновательность претензий и оговорок армянской стороны.
Спецпредставитель напомнил, что Европейский союз выступает за мир, развитие и благополучие в регионе и готов оказать для этого соответствующую поддержку.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической сфере, а также вопросы в связи с переговорами по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)