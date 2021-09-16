На заседании сессии Совета по правам человека ООН обсудили проблему загрязнения реки Охчучай

БАКУ /Trend/ - Проблема загрязнения реки Охчучай горнорудными компаниями Армении вынесена на обсуждение 48-й сессии Совета по правам человека ООН, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Обсуждение вопроса инициировано Глобальным институтом водных ресурсов, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH), расположенным в Женеве. По данной проблеме выступил сотрудник института Ной Карри.

Было отмечено, что этим шагом GIWEH хочет привлечь внимание Совета по правам человека и международной общественности к вопросам экологической угрозы и критической ситуации на реке Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района Азербайджана и впадающей в реку Араз. Загрязнение Охчучая становится очень большой проблемой в регионе и международное сообщество должно разработать механизм по пресечению ее загрязнения и контролю в этой сфере.

Также было доведено до внимания, что в Принципе 2 Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.) говорится, что в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права государства несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.

GIWEH призвал международное сообщество к оказанию помощи в подготовке в этом контексте стабильных и справедливых решений.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)