Госпогранслужба Азербайджана провела учения на Каспии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 13-15 сентября Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана провела тактические учения на Каспии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС.
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