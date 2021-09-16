В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи Франции в Ханкенди (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Франции Франсуа Пуппони в Ханкенди.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Франсуа Пуппони уже не в первый раз совершает незаконный визит на территорию Азербайджана, передает в четверг Trend/

"Он отличается своей ярой антиазербайджанской позицией. За нарушение законов Азербайджана имя французского депутата включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в нашу страну. Запрет на въезд в Азербайджан будет введен и в отношении мэра французского города Арнувиль, представителя округа Сарсель, сопровождавшего Пуппони во время этого незаконного визита. Это безответственное и провокационное поведение представителей Франции неприемлемо, и оно подрывает усилия по установлению мира в регионе после конфликта", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)