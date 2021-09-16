Утвержден документ в сфере соцзащиты между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 16 сентября подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании в сфере труда, занятости и социальной защиты между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда, занятости, ветеранов и социальных работ Сербии», подписанного 6 июля 2021 года в городе Баку.

Согласно указу, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено обеспечить выполнение положений меморандума после его вступления в силу.

МИД поручено направить правительству Сербии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума в силу.