В Узбекистане обсуждено восстановление памятников на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Узбекистан министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с исполнительным директором Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) Уэббером Ндоро.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе встречи Анар Керимов проинформировал главу ИККРОМ о том, что Армения совершила акты вандализма и присвоила образцы материального и культурного наследия азербайджанского народа на территориях Азербайджана, которые почти 30 лет держала под оккупацией. Было отмечено, что азербайджанская армия в результате 44-дневной войны восстановила территориальную целостность нашей страны, и в настоящее время Азербайджанское государство проводит масштабные реставрационные и восстановительные работы на освобожденных землях.

Анар Керимов предоставил информацию о работе, которая возложена на Министерство культуры в этом процессе. Он отметил, что ведомство провело инвентаризацию на освобожденных территориях, сравнив прежнее и настоящее состояние памятников истории и культуры, и уже начаты соответствующие работы в одном из древних культурных центров Азербайджана – городе Шуше. Министр также довел до сведения Уэббера Ндоро, что в процессе реставрации исторических памятников необходима поддержка ИККРОМ.

Глава ИККРОМ поделился впечатлениями от участия в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку в 2019 году. Он отметил, что запланированные согласно договоренности между ИККРОМ и азербайджанской стороной тренинги по восстановлению и реставрации были отложены из-за пандемии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по возобновлению тренингов и организации очных курсов в связи с восстановлением культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях, формированию групп по курсам, реализации интерактивных дискуссий и созданию технической комиссии для реализации всех вышеперечисленных планов. В то же время было обсуждено создание в Азербайджане региональных тренинговых центров с участием ИККРОМ.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)