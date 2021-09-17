Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО)

Политика 17 сентября 2021 11:19 (UTC+04:00)
Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Пакистаном и Азербайджаном будут укрепляться и углубляться.

Об этом Президент Пакистана Ариф Алви сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на посольство Азербайджана в Пакистане.

На встрече после церемонии вручения верительных грамот дипломат передал Президенту Пакистана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Фархадов отметил высокий уровень отношений между двумя братскими странами, подчеркнув особую роль в этом глав двух государств.

Посол проинформировал о гуманитарных проектах и проектах социальной направленности, реализованных в различных регионах Пакистана по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Отметив, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга как в двусторонней, так и международной плоскостях, Фархадов акцентировал внимание на политической и моральной поддержке, которую Пакистан оказал Азербайджану в период Отечественной войны, и выразил признательность правительству и народу этой страны.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан поддерживает позицию Пакистана по решению кашмирского вопроса на основании резолюций СБ ООН

Президент Пакистана поблагодарил за приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, попросил передать его приветствия и высокое почтение главе азербайджанского государства.

Коснувшись связей высокого уровня между двумя странами, Ариф Алви отметил, что гуманитарные проекты, реализованные в Пакистане по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вносят особый вклад в эти связи, а также выразил уверенность в том, что отношения между странами будут укрепляться и углубляться и впредь.

Поздравив правительство и народ Азербайджана с победой в 44-дневной Отечественной войне, Ариф Алви высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану в связи с кашмирским вопросом.

На встрече также была подчеркнута важность развития сотрудничества во всех сферах, в частности в торгово-экономической сфере, в соответствии с высоким уровнем политических отношений.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО) - Gallery Image
Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО) - Gallery Image
Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отношения с Азербайджаном будут укрепляться и углубляться - президент Пакистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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