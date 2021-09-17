Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО)

Политика 17 сентября 2021 15:17 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял резидента-представителя Программы развития ООН в стране Алессандро Фракассетти в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД, Джейхун Байрамов поблагодарил Алессандро Фракассетти за успешную деятельность в качестве координатора-резидента в Азербайджане.

Отметив, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными агентствами, министр особо подчеркнул отношения Азербайджана с Программой развития ООН.

С удовлетворением отметив работу, проделанную Фракассетти в ряде направлений, в частности, связанную с реализацией Целей устойчивого развития, министр сказал, что есть возможности для дальнейшего расширения этого сотрудничества в будущем.

Алессандро Фракассетти, в свою очередь, выразил признательность за внимание, проявленное к нему за период деятельности в стране, и высоко оценил поддержку правительством мандата ПР ООН. Он отметил, что действующая в Азербайджане с 1992 года ПР ООН за этот период успешно реализовала программы в ряде направлений, в том числе в области поддержки уязвимых групп, профессионального обучения, изменения климата, «зеленой» экономики, развития сел, трудоустройства представителей молодежи и др. Было отмечено, что ПР ООН после завершения конфликта оказывает поддержку деятельности по разминированию.

Выразив уверенность в том, что сотрудничество со следующим координатором-резидентом ПР ООН тоже будет осуществляться на высоком уровне, министр Джейхун Байрамов пожелал Алессандро Фракассетти успехов в его будущей деятельности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана принял представителя ПР ООН в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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