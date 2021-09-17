Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:
Аббасзаде Назмие Музаффар гызы
Синамдзгваришвили Сиале Вахтанговне
Ягубовой Тахире Ахад гызы.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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