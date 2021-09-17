Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Аббасзаде Назмие Музаффар гызы

Синамдзгваришвили Сиале Вахтанговне

Ягубовой Тахире Ахад гызы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.