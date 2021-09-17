Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Бакинской музыкальной академии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Как передает Trend, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане награждаются следующие сотрудники Академии:

орденом «Эмек» 3-й степени

Аджалова Гюльнара Алмазовна

Эфендиева Имруз Мамед Садых гызы

Азимов Айдын Керим оглу

Иманова Ульвия Исмаил гызы

Гулиева Нармина Ахмед гызы

Мамедов Тариэль Айдын оглу

Сеидов Тарлан Мир Ашраф оглу

медалью «Терегги»

Ахундова Кенуль Тофиг гызы

Ахундова Егана Аскер гызы

Алескеров Арзу Сулейман оглу

Асадова Сабина Чингизовна

Фараджов Тахир Гейдар оглу

Гасанов Идаят Гасан оглу

Гусейнова Кенуль Габиль гызы

Исмаилзаде Нурида Джафар гызы

Гулиев Тарлан Аслан оглу

Мамедова Севда Биньятулла гызы

Мамедова Севда Ахмед гызы

Мусаева Эльмира Даниль гызы

Рагимова Айтадж Эльхан гызы

Римази Назакет Гусейн гызы

Сулейманова Томрид Кязым гызы.