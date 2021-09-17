Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли почетных званий.
Как сообщает Trend, в документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
По случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим сотрудникам Академии:
«Заслуженный деятель искусств»
Бабаевой Расиме Ахмед гызы
Неймановой Кямале Ильяс гызы
«Народный артист»
Агаевой Рене Князевне
Меликовой Нигяр Акиф гызы
«Заслуженный учитель»
Ашумовой Самире Рауф гызы
Бадирханову Тофигу Нурали оглу
Джафаровой Лале Тахир гызы
Ахмедзаде Малейке Беюкага гызы
Гаджиевой Фирангиз Алим гызы
Гасановой Джамиле Исмаил гызы
Гасанзаде Хатире Нариман гызы
Махмудовой Гюльзар Рафиг гызы
Маиловой Адиле Гусейновне
Мансуровой Наргиз Наиль гызы
Мамедовой Арзу Беюкага гызы
Мамедовой Арзу Раиз гызы
Мамедовой Лейле Муталиб гызы
Мамедъяровой Гюльнаре Хади гызы
Мирбабаевой Кямале Мир Багир гызы
Насировой Кенуль Ясиф гызы
Пашаеву Алигейдару Паша оглу
Рустамовой Афаг Адиль гызы
Рзаевой Лалаханым Сейид Наги гызы
Султановой Фариде Нуреддин гызы
Туаевой Мадине Заурбековне
Юсифовой Лятафет Ага гызы
Замановой Алйе Абас гызы".