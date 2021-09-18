Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«18 сентября – День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем. Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!»