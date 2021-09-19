Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях.
Об этом, как передает Trend, сказал в воскресенье журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
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