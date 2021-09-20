Cпецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе посетит Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Недавно назначенный спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ПА ОБСЕ.
После двухдневного визита в Грузию Хенриксен намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению для обсуждения вопросов сотрудничества и более широких региональных проблем.
Отметим, что Хенриксен (Норвегия) была назначена специальным представителем на Южном Кавказе в августе 2021 года.
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