Cпецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Недавно назначенный спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ПА ОБСЕ.

После двухдневного визита в Грузию Хенриксен намерена совершить визиты в Азербайджан и Армению для обсуждения вопросов сотрудничества и более широких региональных проблем.

Отметим, что Хенриксен (Норвегия) была назначена специальным представителем на Южном Кавказе в августе 2021 года.