Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава государства поздравил Президента России с победой правящей Партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана расценил эту победу как проявление оценки народом политики, направленной на развитие и благополучие страны, под руководством Владимира Путина.

Президент России выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств, подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве, в различных областях, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные связи дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики будут продолжаться и впредь.

Президент Ильхам Алиев выразил Владимиру Путину соболезнование в связи с погибшими в результате происшествия в городе Пермь. Президент России поблагодарил за соболезнование.