Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное письмо.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Победа партии "Единая Россия" на прошедших выборах еще раз подтвердила лидерство партии как ведущей политической силы страны и высокую оценку народом России ее общенациональной политики и многоплановой деятельности.

Убежден, что традиционные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, имеющие характер стратегического партнерства, будут и впредь крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а народу дружественной России – процветания и благополучия».