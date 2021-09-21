Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с действиями Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с действиями Армении, подрывающими мир и стабильность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности организации, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-участниц этой организации, Постоянной независимой комиссии ОИС по правам человека, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Международному бюро мира, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в нашей стране, диаспорским организациям.

В обращении отмечается, что противоречия, усиливающиеся между странами, религиозными конфессиями и цивилизациями, продолжающиеся конфликты и новые очаги войны непосредственно препятствуют обеспечению мира.

«В результате продолжающихся вооруженных конфликтов и войн миллионы человек, в том числе дети, женщины, старики и инвалиды, изгоняются из родных мест. Препятствующая мирному процессу захватническая политика, политика этнической чистки Армении, которую эта страна долгие годы проводит против Азербайджана, является постоянной угрозой стабильности и благосостоянию в регионе. На протяжении долгих лет не предпринималось никаких действенных шагов по выполнению четырех резолюций СБ ООН о прекращении военной агрессии Армении, восстановлении международно признанных границ Азербайджана, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечении тем самым устойчивого мира и безопасности в регионе, а также резолюции Генассамблеи ООН от 14 марта 2008 года о выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, и все они остались на бумаге», - говорится в обращении.