В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку 20 сентября состоялась торжественная церемония, посвященная завершению международных учений «Три брата-2021», в которых были задействованы силы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев поздравил военнослужащих с окончанием совместных учений.

После исполнения государственных гимнов стран, военнослужащие которых были задействованы в учениях, Мирзоев обратился к личному составу и гостям.

«Участники учений успешно выполнили поставленные задачи. Убежден, что наряду с улучшением навыков вы получили возможность обменяться во время учений опытом. Совместные учения – это пример дружбы, тесного сотрудничества между нашими странами и народами. Каждый из нас испытал чувство гордости от того, что военнослужащие трех братских стран были вместе и плечом к плечу выполнили задачи учений», - сказал командующий.