В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Политика 21 сентября 2021 10:51 (UTC+04:00)

изменен заголовок (первая версия в 10:06)

БАКУ /Trend/ - В Баку 20 сентября состоялась торжественная церемония, посвященная завершению международных учений «Три брата-2021», в которых были задействованы силы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев поздравил военнослужащих с окончанием совместных учений.

После исполнения государственных гимнов стран, военнослужащие которых были задействованы в учениях, Мирзоев обратился к личному составу и гостям.

«Участники учений успешно выполнили поставленные задачи. Убежден, что наряду с улучшением навыков вы получили возможность обменяться во время учений опытом. Совместные учения – это пример дружбы, тесного сотрудничества между нашими странами и народами. Каждый из нас испытал чувство гордости от того, что военнослужащие трех братских стран были вместе и плечом к плечу выполнили задачи учений», - сказал командующий.

Приветствуя участников учений, командующий Силами спецназначения ВС Турции генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан отметил успешное завершение учений «Три брата-2021».

«Существующие между нашими странами узы братства чрезвычайно крепки, и они и впредь будут укрепляться. Сотрудничество и учения между спецназовцами трех стран будут продолжены», - сказал он.

Начальник Управления безопасности и борьбы с терроризмом ВС Пакистана генерал-майор Мумтаз Гусейн отметил, что для него большая часть и гордость наблюдать за совместными учениями братьев - спецназовцев Азербайджана, Турции и Пакистана.

«Участники учений продемонстрировали высокий профессионализм. Задачи, поставленные в рамках учений «Три брата-2021», выполнены. Это внесет свой вклад в повышение профессионального уровня всех участников учений», - сказал начальник управления.

Затем участникам учений были вручены памятные подарки.

По завершении официальной части мероприятия вниманию его участников была представлена культурная программа.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ЦИК России обнародовал результаты выборов в Госдуму после обработки 100% голосов
ЦИК России обнародовал результаты выборов в Госдуму после обработки 100% голосов
Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами
Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами
Туркменское предприятие экспортировало плодоовощную продукцию в Россию и Казахстан
Туркменское предприятие экспортировало плодоовощную продукцию в Россию и Казахстан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Казахстан рассматривает возможность увеличения поставок зерна в Китай Энергетика 11:04
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство Энергетика 11:02
Азербайджанские компании примут участие в аукционах в Казахстане по ВИЭ - министерство Энергетика 11:01
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:59
В Казахстане выполнено около 95% уборочных работ - премьер-министр Казахстан 10:56
В Азербайджане сократился объем выданных сектору транспорта и связи кредитов Финансы 10:52
В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению конференции по вопросам политики мира и доверия Туркменистан 10:44
Президент Туркменистана создал Оргкомитет по проведению 15-го Саммита ОЭС Туркменистан 10:43
В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению VI Каспийского Саммита Туркменистан 10:43
Назван объем переработанного в Грузии винограда Бизнес 10:16
В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя Происшествия 10:16
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:06
Туркменский консорциум закупит запчасти для насосов Тендеры 09:45
Нефть дорожает на торгах Энергетика 09:38
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с действиями Армении Политика 09:38
Турецкий порт Гемлик принял свыше 2 тыс. судов Турция 09:30
В Казахстане представлено три инвестпроекта в сфере электроэнергетики Энергетика 09:03
Байден и Гутерриш обсудили на встрече пандемию, климат и предотвращение конфликтов В мире 08:54
Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение 5 дней Спорт 08:42
Иран и МАГАТЭ сделали упор на установление отношений, основанных на уважении и добросовестности Иран 08:14
Цены на газ в Европе не будут бесконечно оставаться высокими - Eurogas Энергетика 08:12
ЦИК России обнародовал результаты выборов в Госдуму после обработки 100% голосов Россия 07:54
Азербайджан сократил импорт лекарственных препаратов из Грузии Бизнес 07:25
В Казахстане выявлено 2 093 заболевших коронавирусом Казахстан 07:21
Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде Другие страны 07:07
Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке Турция 06:34
iOS 15 стала доступна для iPhone В мире 06:05
Арабская коалиция уничтожила две заминированные лодки хуситов Арабские страны 05:33
В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день Другие страны 05:04
В США количество жертв COVID-19 превысило число погибших от «испанки» США 04:35
Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами Россия 04:03
Госсекретарь США и глава МИД Великобритании обсудили Афганистан и Иран В мире 03:34
Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН США 03:01
Норвежский ученый поставил коронавирус в один ряд с сезонными инфекциями В мире 02:32
Египет готов принять у себя конференцию ООН по климату в 2022 году Арабские страны 02:03
Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и академиками из Грузии Политика 01:30
Ученые выяснили причину диабета и ожирения В мире 01:19
В Агдаме мирный житель подорвался на мине Общество 00:57
Глава Евросовета заявил о необходимости усиливать оборонные возможности ЕС Европа 00:21
ЕС продолжает поддерживать Грузию в развитии экспорта Бизнес 00:01
В работе Twitter произошел сбой В мире 20 сентября 23:47
Президент Турции открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке Турция 20 сентября 23:22
Начинается судебный процесс над бывшим главой ОАО «Азерхалча» Политика 20 сентября 23:09
Рассекречен складной смартфон Google В мире 20 сентября 23:04
Генсек ООН надеется на решение с талибами гуманитарных вопросов В мире 20 сентября 22:35
Армяне уже начали признавать свои преступления против Азербайджана – депутат Политика 20 сентября 22:28
В промышленном секторе Ирана увеличилось число рабочих мест Иран 20 сентября 22:20
В Грузии растет доля домохозяйств с доступом в интернет ИКТ 20 сентября 21:53
Туркменское предприятие экспортировало плодоовощную продукцию в Россию и Казахстан Туркменистан 20 сентября 21:39
TAP стал газовым проектом года на Gastech Awards 2021 Энергетика 20 сентября 21:38
Узбекистан улучшил позиции в Глобальном Индексе Инноваций Узбекистан 20 сентября 21:24
Турция обсудила с "Газпромом" поставки газа Турция 20 сентября 21:21
Международный центр Низами Гянджеви провел 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ВИДЕО) Общество 20 сентября 21:11
В Нахчыване дан старт совместным тактическим учениям «Нерушимое братство – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 сентября 20:43
Азербайджан и Франция планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области разминирования Политика 20 сентября 20:00
НАТО активизирует взаимодействие с Грузией в вопросах безопасности в Черноморском регионе Грузия 20 сентября 19:49
В Грузии наблюдается рост индекса экспортных цен Бизнес 20 сентября 19:40
Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса «Предприниматель года» Азербайджан 20 сентября 19:30
В «Доме Азербайджана» в Мюнхене состоялась встреча с членами общины (ФОТО) Политика 20 сентября 19:19
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Политика 20 сентября 19:06
В Грузии зафиксирован рост индекса цен производителей Бизнес 20 сентября 19:00
Балет, моя жизнь – яркие успехи Рафиги Ахундовой и Магсуда Мамедова (ФОТО) Культура 20 сентября 18:49
На судебном заседании по делу Расима Гулиева заслушаны показания свидетелей Общество 20 сентября 18:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 20 сентября 18:36
В Азербайджане выявлено еще 740 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 442 человека Общество 20 сентября 18:32
Назван объем туркменского экспорта удобрений в Грецию Туркменистан 20 сентября 18:26
Увлекательное путешествие в мир национальной музыки и танцев на сцене YARAT (ФОТО) Культура 20 сентября 18:15
Количество клиентских счетов в азербайджанских банках за год увеличилось Финансы 20 сентября 18:12
При поддержке Банк АВВ стартовал конкурс «Предприниматель года» Экономика 20 сентября 18:08
Франция будет отстаивать интересы в дискуссиях о свободной торговле между ЕС и Австралией Европа 20 сентября 18:00
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Политика 20 сентября 17:53
Asia Trans Gas Узбекистан открывает тендер на реконструкцию станций Тендеры 20 сентября 17:50
Пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья США 20 сентября 17:49
В Азербайджане от COVID-19 в среднем вакцинировано до 90% работников сферы образования Общество 20 сентября 17:49
В отчете Doing Business за 2020 год наблюдалась предвзятость – азербайджанский депутат Политика 20 сентября 17:47
Azercell обеспечил интернет подключение на I Международной научно-практической конференции в Агдаме ИКТ 20 сентября 17:42
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021 Стиль 20 сентября 17:30
Бакметрополитен закупит карбонат Тендеры 20 сентября 17:27
Туркменистан остается лидером по поставкам природного газа в Китай Энергетика 20 сентября 17:27
Туркменский консорциум закупит химреагенты Тендеры 20 сентября 17:22
В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу Общество 20 сентября 17:19
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) Общество 20 сентября 17:17
Банк Израиля запускает платформу быстрого и бесплатного перевода банковского счета Израиль 20 сентября 17:04
Вырос грузинский экспорт живого крупного рогатого скота в Азербайджан Бизнес 20 сентября 17:04
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 сентября 17:04
BioNTech и Pfizer объявили о положительных результатах испытаний вакцины у детей 5-11 лет США 20 сентября 17:01
Макрон анонсировал закон о "признании и репарации" для ветеранов алжирской войны Европа 20 сентября 16:59
Назван объём инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 20 сентября 16:57
Азербайджан приглашает российские компании участвовать в аукционах по альтернативной энергетике Энергетика 20 сентября 16:52
Назначен новый менеджер Equinor по Азербайджану Энергетика 20 сентября 16:50
«Южный газовый коридор» и другие газотранспортные системы не являются конкурентами – министр Энергетика 20 сентября 16:37
В Азербайджане спущен на воду новый нефтяной танкер (ФОТО) Транспорт 20 сентября 16:36
Обновленный прогноз ЦБ Азербайджана по инфляции обусловил повышение ставки рефинансирования Финансы 20 сентября 16:32
Нацбанк Казахстана понизил прогнозы инфляции на 2021 Энергетика 20 сентября 16:30
В Азербайджане прошел Фестиваль культуры народов России "Мозаика языковых культур" (ФОТО) Культура 20 сентября 16:26
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями Общество 20 сентября 16:20
В Баку выявлены случаи незаконного использования питьевой воды (ФОТО) Общество 20 сентября 16:14
Азербайджан продолжит поставлять яблоки и томаты в Россию ж/д вагонами Экономика 20 сентября 16:09
Компания Bakcell присоединилась к масштабной экологической кампании (ФОТО) ИКТ 20 сентября 16:06
Названо число учебников, подготовленных в Азербайджане на новый учебный год Общество 20 сентября 16:03
Все новости