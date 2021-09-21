В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Баку 20 сентября состоялась торжественная церемония, посвященная завершению международных учений «Три брата-2021», в которых были задействованы силы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев поздравил военнослужащих с окончанием совместных учений.

После исполнения государственных гимнов стран, военнослужащие которых были задействованы в учениях, Мирзоев обратился к личному составу и гостям.

«Участники учений успешно выполнили поставленные задачи. Убежден, что наряду с улучшением навыков вы получили возможность обменяться во время учений опытом. Совместные учения – это пример дружбы, тесного сотрудничества между нашими странами и народами. Каждый из нас испытал чувство гордости от того, что военнослужащие трех братских стран были вместе и плечом к плечу выполнили задачи учений», - сказал командующий.

Приветствуя участников учений, командующий Силами спецназначения ВС Турции генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан отметил успешное завершение учений «Три брата-2021».

«Существующие между нашими странами узы братства чрезвычайно крепки, и они и впредь будут укрепляться. Сотрудничество и учения между спецназовцами трех стран будут продолжены», - сказал он.

Начальник Управления безопасности и борьбы с терроризмом ВС Пакистана генерал-майор Мумтаз Гусейн отметил, что для него большая часть и гордость наблюдать за совместными учениями братьев - спецназовцев Азербайджана, Турции и Пакистана.

«Участники учений продемонстрировали высокий профессионализм. Задачи, поставленные в рамках учений «Три брата-2021», выполнены. Это внесет свой вклад в повышение профессионального уровня всех участников учений», - сказал начальник управления.

Затем участникам учений были вручены памятные подарки.

По завершении официальной части мероприятия вниманию его участников была представлена культурная программа.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)